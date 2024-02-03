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Легендарная повязка Джимми Хендрикса уйдет с молотка

Повязку рок-музыканта Хендрикса продадут за $13,5 тысяч долларов

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Walter Iooss Jr/Contributor/Getty Images

Одна из легендарных повязок рок-музыканта Джимми Хендрикса (1942-1970) уйдет с молотка. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на объявление аукционного дома Heritage Auctions.

Начальная цена аксессуара — $13,5 тысяч, за повязку планируется выручить до $40 тысяч.

Красно-сине-белую повязку Хендрикс носил на семи концертах с 1969 по 1970 год, включая известный концерт «Machine Gun» 31 декабря 1969 года, который американский промоутер Билл Грэм называл «самой яркой и эмоциональной виртуозной игрой на электрогитаре».

В Великобритании на аукционе The Cotswold 6 февраля будет выставлена вставная челюсть бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля.

«Вставные зубы Черчилля, пожалуй, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали», — заявили в аукционном доме.

Ранее Андрей Губин захотел вернуться на сцену.

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