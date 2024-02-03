Редкие портреты Пушкина и Батюшкова впервые представят на выставке в Кириллове

Предметы, принадлежавшие поэтам Александру Пушкину и Константину Батюшкову, представят на выставке «Философ резвый и пиит» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка будет приурочена к 225-летию со дня рождения Пушкина и 100-летию музея. Несколько портретов и икону отреставрируют в кирилловской мастерской перед экспозицией. Реставрации подвергнутся портреты Батюшкова, его отца и деда, датируемые 1750-ми и 1780-ми годами, и портрет Пушкина 1939 года — копия с оригинала работы Ореста Кипренского, выполненная Александром Кориным.

«Впервые на вологодской земле будет организован выставочный проект под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России «Философ резвый и пиит», который, в том числе расскажет историю взаимоотношений и творческих связей выдающихся деятелей конца XVIII — середины XIX столетий Александра Пушкина и Константина Батюшкова. Константин Николаевич — поэт, который, по словам Виссариона Белинского, «много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно», — прокомментировал открытие выставки генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Также в экспозицию вошли подлинные предметы, цифровые копии, иконы, картины, рисунки, иллюстрации, прижизненные издания книг с личными подписями поэтов, письма Батюшкова и колокольчик для вызова слуг, принадлежавший нескольким поколениям Батюшковых.

Выставка откроется в середине апреля 2024 года. В ней принимают участие Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Российская национальная библиотека, Государственный исторический музей, Всероссийский музей Пушкина, Государственный музей А.С. Пушкина, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Устюженский краеведческий музей, Вологодский музей-заповедник, «Музейное агентство» литературно-художественного музея-усадьбы «Приютино».

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