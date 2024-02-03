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Мишустин поздравил с юбилеем сценариста «Курьера»

Мишустин поздравил с 80-летием сценариста Александра Бородянского

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Мосфильм

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем заслуженного деятеля искусств Александра Бородянского. Поздравительная телеграмма опубликована на портале правительства страны.

«Ваш творческий путь — это яркий пример преданности своему делу. Выдающийся кинодраматург, сценарист и режиссер, Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — написал Мишустин.

Глава правительства отметил, что фильмы, созданные Бородянским, стали классикой советского и российского кинематографа и завоевали любовь зрителей разных поколений.

«Установка на то, что человек заслуживает понимания и сочувствия даже в самых неоднозначных проявлениях своего характера, пожалуй, стала основой творческого метода Александра Бородянского. В своем гуманистическом посыле, в котором завуалированно существует и тонкий юмор, и сарказм, а порой и нотки веселого абсурда, он почти сразу обрел единомышленника — в лице режиссера Карена Шахназарова», — отмечают в день рождения сценариста на студии «Мосфильм».

С Шахназаровым Бородянский сотрудничает с 1977 года, вместе они создали картины «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Город Зеро», «Американская дочь», «Яды, или Всемирная история отравлений» и др.

Среди недавних работ кинодраматурга — написанные в соавторстве сценарии к фильмам «Три дня до весны» (2017), «Светлана» (сериал, 2018), «Крик тишины» (2019). Бородянский также руководит мастерской на кафедре драматургии кино во ВГИК им. С.А. Герасимова, ведет курсы на «Мосфильме» по специальности «Редактор фильма и сценария».

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