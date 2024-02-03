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Со звезды «Последнего богатыря» требуют миллионы за срыв съемок

Shot: с актера Хориняка потребовали 8 млн рублей за срыв съемок фильма «Любви не бывает»

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Со звезды «Кухни» и «Последнего богатыря» Виктора Хориняка потребовали 8 миллионов рублей за срыв съемок фильма «Любви не бывает». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Мотор фильм студия», уточняет издание, в марте 2023 года подписала договор с Хориняком на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии. Ему перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график.

15 июля, утверждают представители студии, Хориняк не пришел на примерку, а 16 июля — на читку. Уважительных причин, уточняют на студии, актер не предоставил, а позже артист официально отказался от съемок и вернул аванс. Хориняка пришлось заменять Владимиром Яглычем.

Теперь студия требует с Хориняка 8 миллионов рублей за срыв съемочного процесса — 5 миллионов неустойки и 3 миллиона понесенных убытков. В декабре 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с него 178 тысяч рублей, в которые входит госпошлина и затраты на юристов. В «Мотор фильме» подали апелляцию на это решение.

Ранее Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса».

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