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В США скончался звезда фильма «Рокки» Карл Уэзерс

Variety: в США в возрасте 76 лет скончался звезда «Рокки» Карл Уэзерс

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Shutterstock

В США скончался актер из серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида. Об этом пишет Variety со ссылкой на его менеджера Мэтта Любера.

Актер сыграл роль Крида в первых четырех фильмах «Рокки» вместе с Сильвестром Сталлоне.

«Уэзерс <...> умер в четверг, подтвердил Variety его менеджер Мэтт Любер. Ему было 76», — говорится в публикации.

Американский актер также снимался в фильме «Хищник» 1987 года и сыграл запоминающуюся роль в «Счастливчике Гилморе» Адама Сэндлера. Он был номинирован на премию Primetime Emmy Award как лучший приглашенный актер в драматическом сериале за работу в «Мандалорце».

До этого от остановки сердца в возрасте 48 лет скончался оператор «Кухни», «Последнего богатыря», «Елок» и «Беспринципных» Павел Капинос. Он был известен не только операторской работой, он также писал сценарии и срежиссировал фильмы «Изоляция» и «Прощай, любимый».

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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