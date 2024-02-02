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Алсу объяснила, почему не участвует в экстремальных шоу

Певица Алсу заявила, что не любит экстрим

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу призналась в программе «Мурзилки Live», что не планирует участвовать в экстремальных реалити-шоу.

«Не мое вообще, я человек городской, хоть и провела свое детство в деревне с комарами и мухами. Может, поэтому у меня травма психологическая осталась. Вот не могу. Я люблю город, чтобы была цивилизация. А экстрим не для меня», — отметила исполнительница.

В феврале певец Влад Соколовский вспомнил о проблемах со здоровьем на съемках экстремального реалити «Новые звезды в Африке». У артиста обнаружили перитонит. Это тяжелое заболевание возникает в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника.

Соколовский объяснил, что еще до «Звезд в Африке» у него возникали боли в животе, которые он игнорировал. Однако во время работы на проекте состояние певца резко ухудшилось. Певец предположил, что это произошло из-за плохого питания в шоу или волнения из-за съемочного процесса.

В «Новых звездах в Африке» известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне.

Ранее Харламов заплатил 50 тыс. рублей за прием у победителя «Битвы экстрасенсов».

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