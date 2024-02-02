Харламов вспомнил о приеме у экстрасенса за 50 тыс. рублей: «Обрыгаловка»

Комик Гарик Харламов признался в шоу «Натальная карта», что однажды обращался к победителю программы «Битва экстрасенсов».

Харламов рассказал, что пошел к экстрасенсу из-за панических атак, с которыми столкнулся в 30 лет. Артист объяснил, он тогда не понимаю, что с ним происходит, поэтому попросил Сергея Сафронова связать его с одним из победителей «Битвы экстрасенсов».

«Какое-то странное здание двухэтажное. Захожу в подъезд, а там какая-то обрыгаловка, все очень плохо», — вспомнил юморист.

Харламов не уточнил, к кому именно обратился. Он признался, что заплатил 50 тысяч рублей за прием у медиума. Экстрасенс посоветовал комику «слушать воду». Артист пытался последовать рекомендации, однако это не помогло. Юморист смог избавиться от панических атак, когда пошел ко врачу.

«Не ходите к победителям «Битвы экстрасенсов», — заключил артист.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющиеся себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер.

Ранее Сергей Сафронов рассказал, как скандал с «Битвой экстрасенсов» помог ему обнаружить рак.