Режиссер «Слова пацана» рассказал, какие еще сцены сериала пересняты

Режиссер «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников признался, что создатели переснимали и доснимали сериал, начиная с первого эпизода. Этим постановщик поделился в беседе с YouTube-проектом «Что Посмотреть».

«В первой серии переснят разговор Искандера и Андрея в туалете, где он ему рассказывает о ново-татарских. В пятую серию мы досняли большой кусок в школе — как Марат с Айгуль по-татарски говорит, конфету приносит. Потому что до этого был один поцелуй, и сразу наступал следующий день», — вспомнил режиссер.

По словам постановщика, создатели шоу приняли решение о расширении любовной линии Марата и Айгуль уже на монтаже. Им пришлось доснимать новые сцены с героями.

В том же интервью Крыжовников признался, что задумывал всего три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга, назвав их «разными мирами». Кинематографист пояснил, что сам жил в те периоды и хорошо их помнит.

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