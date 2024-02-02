Жора Крыжовников рассказал о желании снять три сезона «Слова пацана»

Режиссер Жора Крыжовников признался в интервью с YouTube-каналом «Что Посмотреть», что он и его команда задумывал три сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Крыжовников планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга. Он назвал эти года «разными мирами». Кинематографист пояснил, что сам жил в те периоды и хорошо их помнит.

«Как только появилась торговля, коммерсы в чистом виде, возможность торговать — люди вышли на улицу, можно было торговать на улице, вдоль Тверской стояли люди, и все продавали. 91-й год превращает бывший бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться — за конкретные бабки. Это началось на границе 89-го и 90-го. 91-й — это уже классическая история дележа, взять под контроль предприятия, превращение в преступные организации», — рассказал режиссер.

Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана». Режиссер пока хочет заняться другими проектами и уже потом вернуться к размышлениям о возможном продолжении сериала.

«Мы понакидали что-то, пообсуждали, встретились с Андреем (Золотаревым — сценаристом «Слова пацана» — «Газета.Ru»), в друг друга покидали версиями, но мы как авторы пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет. Должен быть импульс внятный», — заключил кинематографист.

Ранее стало известно, что «Слово пацана» покажут по телевизору без цензуры.