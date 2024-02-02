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Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ за «разжигание межнациональной розни»

Певец Данилко заявил, что ему запретили въезд в ОАЭ по указанию из России

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Алексей Юшенков/РИА Новости

Певец Андрей Данилко, известный по творческому псевдониму Верка Сердючка, заявил, что ему запретили въезд в ОАЭ. Его слова передает украинское издание со ссылкой на пресс-службу Данилко.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть», — считает исполнитель.

В пресс-службе артиста добавили, что он получил подтверждение о запрете на въезд в Эмираты из собственных источников. Данилко заявили, что причиной подобного решения стало «разжигание межнациональной розни».

13 января Telegram-канал Mash сообщал, что в ОАЭ оштрафовали Верку Сердючку за то, что на одном из корпоративов в 2022 году певец «успел вывалить кучку антироссийского».

1 февраля сообщалось, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. В ноябре 2023 года проводить концерты в Дубае запретили рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом). Также в Эмиратах оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 миллиона рублей) Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг.

Ранее сообщалось, что «Би-2» решили не пускать журналистов из РФ на пресс-конференцию.

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