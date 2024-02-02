Жена рассказала о самочувствии Николая Дроздова

Супруга 86-летнего телеведущего и зоолога Николая Дроздова рассказала о его самочувствии после сообщений о госпитализации. Татьяну Дроздову цитирует ТАСС.

По словам Дроздовой, слухи о госпитализации не соответствуют действительности.

«Это неправда. Николай Николаевич хорошо себя чувствует, вот, едем в машине с ним рядом», — отметила она.

23 декабря стало известно, что у Николая Дроздова началась ремиссия после химиотерапии. По данным СМИ, показатели борющегося с онкологическим заболеванием Дроздова пришли в норму на фоне лечения, рак перестал прогрессировать.

О том, что он попал в больницу на фоне осложнений онкологического заболевания, СМИ сообщили 2 февраля. Друг Дроздова Константин Мирошник уже опровергал сообщения — по его словам, телеведущий сопровождал в больницу супругу Татьяну для оказания стоматологической помощи.

Ранее адвокат Елены Блиновской развеяла популярный слух о состоянии блогера.