«Все было закрыто»: Дина Корзун объяснила, почему вернулась в Россию из Европы

Актриса Дина Корзун в разговоре с mk.ru заявила, что вернулась в Россию из Лондона из-за коронавирусных ограничений 2021 года.

«Мы приехали в Москву в 2021 году из-за ковида. В Европе все было закрыто: школы, театры и так далее. А тут мои дети пошли в школу и общались с одноклассниками, и мы ходили на праздники, пусть и в масках. Дети быстро адаптировались, так как на русском разговаривают, пусть и с ошибками и с акцентом», — отметила Корзун.

По словам артистки, учителя быстро взяли ее дочерей Италу и Софию под опеку, так как девочки хорошо учатся и подходят к учебе со всей ответственностью. Корзун добавила, что с радостью ходит на родительские собрания, потому что ее дочерей там активно хвалят и ставят в пример. Артистка подчеркнула, что для нее с мужем Луи дети — это главное.

«За три года у них уже сложился свой круг общения: подруги, волейбольная команда, шахматы, танцы. Просто комфортная, интересная, насыщенная жизнь», — резюмировала Корзун.

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