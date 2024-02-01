Ксения Бородина дала Орловой совет, как бороться с хейтерами

Телеведущая Ксения Бородина призвала коллегу и близкую подругу Ольгу Орлову отписаться от всех в социальных сетях. Об этом он сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Такой совет дала Бородина, когда узнала о жалобах Орловой на хейтеров. Экс-солистка «Блестящих» рассказывала, что ее поведение, образ жизни, вкус и стиль часто подвергают критике. Артистка призналась, что не знает, какими качествами должен обладать человек, чтобы все к нему «ровно» относились.

Бородина отметила, что даже в нормальных новостных Telegram-каналах иногда встречает репосты с нелестными отзывами о себе.

«И ты думаешь: блин, ну вот от вас-то точно не ожидала. Поэтому отпишись от всех, читай только себя любимую», — заключила Бородина.

Орла Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

Ранее Ольга Орлова рассказала о ковиде во время беременности.