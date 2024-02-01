Врач рассказал, почему у Гузеевой произошел кашлевой обморок

Кашлевой обморок (беттолепсия), с которым столкнулась актриса и телеведущая Лариса Гузеева, является не редким состоянием, которое проявляется как выраженная реакция на кашель. Об этом Pravda.Ru рассказал клинический фармаколог, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«При такой истории с кашлем возникает момент, когда человек просто не может вдохнуть. Когда мы кашляем, мы же создаем скорость потока воздуха очень большую, для того чтобы мокрота отделилась. Так вот если человек закашливается вплоть до того, что он не успевает вдохнуть, возникает гипоксия головного мозга, человек реально может потерять сознание», — пояснил эксперт.

Чтобы не допустить появление такого состояния, врач советует как можно скорее лечить кашель и следить за своим здоровьем, чтобы не простужаться.

30 января Лариса Гузеева призналась, что подхватилась «страшный вирус». Она пожаловалась на кашель, который был настолько сильным, что она «рухнула со стула». Звезда упала на кафельный пол и разбила себе лоб. Гримерам пришлось замазывать артистке синяки.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева планирует сделать бренд на своем имени.