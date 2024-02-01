Производство по иску к сети пивных Розенбаума приостановили

Суд приостановил производство по иску к сети пивных барда и предпринимателя Александра Розенбаума. Данные об этом появились в картотеке арбитражных судов.

На сеть пивных артиста «Толстый фраер» подали в суд представители петербургских коммунальных служб в январе этого года.

По данным источника Life, «Невский экологический оператор» подал в арбитражный суд на «Толстого фраера», требуя 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, не оплаченный с начала 2022 года.

Второй иск, добавляет издание, к «Толстому фраеру» подали из-за неоплаты электроэнергии — с заведений Розенбаума требуют взыскать 84 тысячи рублей за эту услугу.

До этого «Ералаш» потребовал взыскать 11 млн рублей с вдовы и дочери Грачевского. По данным издания, ООО «Продюсерский центр «Ералаш» подал два иска к Екатерине Белоцерковской и дочери Грачевского Ксении Алеевой-Грачевской. Судебное заседание назначено на 6 и 7 февраля 2024 года.

Ранее комик Костя Пушкин высказался об отъезде из страны.