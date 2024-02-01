Кинокритик призвал «забинтовать руки» авторам ремейков советских картин

Кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «360» заявил, что авторам ремейков советских фильмов стоит забинтовать руки, чтобы они не снимали подобное кино.

«Страшно представить, кем станет домовенок Кузя в руках наших кинодеятелей. Иногда им хочется забинтовать руки, чтобы ничего не трогали. Я, как зритель, просто не пойду это смотреть — хватило вариантов, которые уже видел. Хочется оставить впечатления, которые сформировались еще в детстве, нетронутыми», — пожаловался Григорьев.

Он признался, что пробовал посмотреть «Иван Васильевич меняет все», но критика хватило только на семь минут просмотра. Григорьев уточнил, что перестал смотреть комедию после неудачной шутки про подписчиков в социальных сетях. Мужчина убежден, что у авторов подобных фильмов нет чувства юмора.

«Когда жена Шурика, уходя, говорит: «Ты от меня не отписывайся, а то мне всякая подписота важна» — я «хватаюсь за маузер», — возмутился критик.

По мнению эксперта, режиссеры берутся снимать ремейки советской классики, чтобы не знакомить россиян с новыми персонажами, ведь можно снять про уже знакомых и полюбившихся героев.

Ранее Юрий Лоза спел «Плот» на надувном матрасе и заявил, что Бари Алибасов «не понимает в музыке».