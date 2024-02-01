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50 Cent репостнул трюк российского каскадера с прыжком через самолет

Рэпер 50 Cent удивился трюку каскадера Чеботарева с прыжком через самолет

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Global Look Press

Рэпер 50 Cent в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) репостнул трюк российского каскадера Евгения Чеботарева.

«Что заставляет делать людей такие трюки, как этот парень», — удивился 50 Cent.

В ролике Чеботарев едет в приседе на крыше автомобиля, в определенный момент каскадер перепрыгивает через хвост самолета, в то время как над ним пролетает другой самолет. После приземления Чеботареву не удалось удержаться на крыше машины, и он упал. Тем не менее ролик собрал около 11 миллионов просмотров.

29 августа Евгений Чеботарев за рулем внедорожника «Нива» упал с высоты 4-го этажа, пытаясь перепрыгнуть с одного здания на другое. Для выполнения трюка на одном из заброшенных 4-этажных зданий, стоящих рядом друг с другом, был сооружен трамплин. Чеботарев за рулем «Нивы» попытался перепрыгнуть с одного дома на другой, однако при этом машина не долетела до соседнего здания, врезалась крышей в стену и упала вниз. На земле блогер смог самостоятельно покинуть смятый автомобиль.

Ранее участники «Би-2» прилетели в Израиль.

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