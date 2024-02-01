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Создателей «Храни меня, мой инстаграм!» оштрафовали на 28 млн рублей

Суд Петербурга взыскал с драматургов Пресняковых 28 млн рублей

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Суд Петербурга вынес решение к пользу Минкульта РФ по делу против ООО «Кинокомпания Север», которая занималась производством фильма «Храни меня, мой инстаграм!», драматургов Олега и Владимира Пресняковых. Об этом сказано в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ответчику предстоит оплатить штраф в размере 25 млн и еще свыше 3 млн 569 тыс. рублей процентов в доход федерального бюджета России. Компания обжалует решение.

Причиной стало то, что в 2019 году Минкульт РФ профинансировал создание картины, однако лента так и не была произведена, как и не были предоставлены документы, которые бы подтвердили целевое использование субсидий.

«Таким образом, взятые на себя обязательства по соглашению ООО «Кинокомпания «Север» не выполнило», — сказано в заключении суда.

Хронометраж комедии «Храни меня, мой инстаграм!» должен был состоять 90 минут. За сценарий отвечали Олега и Владимира Пресняковы, они же были постановщиками картины. В 2019 году стало известно, что Минкульт профинансирует 13 дебютных картин, в том числе и эту комедию. Однако о дальнейшей судьбе фильма не сообщалось.

Ранее стало известно, что Московский Театр сатиры отменил все спектакли до 4 февраля.

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