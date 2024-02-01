92-летней экс-солистке Большого театра стало плохо

В Москве врачи трижды за три дня приезжали к бывшей солистке Большого театра Нине Чистовой, однако она отказалась от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у танцовщицы и педагога случился гипертонический криз: резко поднялось давление, начались озноб, жар, головокружение и сильная слабость. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, но медики рекомендуют ей госпитализацию.

В репертуаре советской артистки Нины Чистовой — «Спящая красавица» (принцесса Флорина), «Медный всадник» (Параша), «Лебединое озеро» (Одетта-Одиллия). С 1970-х она занялась преподаванием.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что из больницы выписали актрису Валентину Талызину. Ее состояние улучшилось, и она продолжит лечение дома. Артистке выписали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.

22 января стало известно, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Московский Театр сатиры отменил все спектакли до 4 февраля.