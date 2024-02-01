Криптомиллионер купил Бузовой дорогой Mercedes

Тайный поклонник подарил певице Ольге Бузовой Mercedes-Benz V-Класс XL 300, чья стоимость достигает 40 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

«Машину Бузовой подарил 36-летний миллионер. Они познакомились более пяти лет назад в ресторане. <...> Полтора года назад этот мужчина, недавно сколотивший миллионное состояние на криптовалюте, снова начал ухаживать за Ольгой», — рассказал знакомый исполнительницы.

Друг певицы добавил, что мужчина каждое утро высылал Бузовой букеты цветов за 100 тыс. рублей, выкупал VIP-залы в аэропортах и даже оплатил день рождения отца певицы. Кроме того, за все время их общения поклонник подарил исполнительнице серьги за 1,5 млн рублей, туфли Jimmy Choo (примерно 700 тыс. рублей), эксклюзивную сумку Hermes (2 млн рублей), браслет Van Cleef (500 тыс. рублей) и серьги Graff (20 млн рублей).

Однако Бузова не ответила на ухаживания мужчины взаимностью, отмечает kp.ru, несмотря на подарки.

21 января мать певицы Бузовой Ирина подтвердила, что ее дочь на протяжении 8 лет ездит на одном и том же старом «Мерседесе».

Ранее Лоза рассказал, как встретит свое 70-летие.