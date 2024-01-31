Проспект Гагарина и еще свыше 90 улиц поменяли названия в украинском Днепре

Проспект, названный в честь величайшего советского летчика-космонавта Юрия Гагарина и еще свыше 90 улиц в украинском городе Днепре сменили свои названия. Об этом сообщает локальная газета «Днепр оперативный», ссылаясь на заявление городской совета.

«В Днепре переименовали проспект Гагарина и еще 91 улицу», — указывается в материале.

Согласно данным издания, решение затронуло те названия, которые связаны с Россией. Так, улица русского поэта-классика Николая Некрасова теперь взяла название в честь украинской поэтессы Наталки Никулиной, улица знаменитого русского композитора Петра Чайковского стала улицей французско-украинского артиста балета Сержа Лифара, переулок литературного критика Петра Чернышевского отныне переименован в Забазарный, а проспект Юрия Гагарина — в проспект Науки.

Перед этим горсовет города Новомосковска Днепропетровской области принял решение о его переименовании в Новую Самарь.

Ранее власти Киева переименовали пять библиотек.