Джейк Джилленхол искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма

Актер Джейк Джилленхол сорвал съемки дорогостоящего фильма «Внезапно». Об этом сообщил французский журнал Technikart.

Фильм Тома Бидегена с бюджетом в $30 млн и Джилленхолом и Ванессой Кирби в главных ролях должен был сниматься на английском языке в Исландии. Однако еще при подготовке к съемкам Джилленхол начал вести себя странно: предлагал полностью переписать сценарий.

Кроме того, он требовал от команды фильма спать в машинах, чтобы не заразить его коронавирусом в отеле, читал свою роль голосом диснеевского скунса и искупался голым в ледяном океане, когда прибыл на съемочную локацию на побережье.

«Когда я вижу море, я плаваю в море», — заявил он.

Тома Бидеген потребовал остановить съемки. Он позвонил продюсеру Алену Атталю и признался, что все деньги «улетели на ветер».

В итоге Бидеген снял фильм на французском языке с Жилем Леллушем и Мелани Тьерри. Он называется «Остров изгоев» и недавно вышел в российский прокат.

Накануне режиссер Даг Лайман признался, что планирует бойкотировать премьеру своей картины «Дом у дороги» с Джилленхолом в главной роли на фестивале South by Southwest в Остине.

Ранее «Булгаковский дом» вступился за выселенного из библиотеки кота Маркиза.