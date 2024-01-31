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В иммиграционной полиции Таиланда прокомментировали арест «Би-2»

Полиция Таиланда: музыканты «Би-2» с двумя паспортами могут выбрать страну депортации

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Anton Belitsky/Global Look Press

В иммиграционной полиции Таиланда прокомментировали арест музыкантов группы «Би-2» в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.

В полиции утверждают, что арест не имеет отношения к политике, а музыканты группы с двумя паспортами могут запросить депортацию по выбору в страны, гражданами которых являются.

Для этого нужно согласие страны по выбору принять нарушителей.

Правоохранители отметили, что если исполнители опасаются подвергнуться судебному преследованию после депортации, они могут обратиться в ООН за статусом беженца.

Накануне стало известно, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль. Подробнее о причинах задержания участников «Би-2» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».

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