Участникам «голой вечеринки» отказались продавать коттедж

В Москве застройщик отказался продавать коттедж иноагентам и участникам «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой. На объявление с выставленными продавцом необычными правилами обратило внимание издание «Лента.ру».

Дом расположен в деревне Мостовское, продавец оценил строение с чистовой отделкой и теплым полом в 19 миллионов рублей. Он уточнил, что владелец дома сможет оформить постоянную регистрацию в Москве.

«Дом не продается участникам «голой вечеринки» Насти Ивлеевой: Ксении Собчак, Филиппу Киркорову, Диме Билану, Джигану, Алене Водонаевой, Лолите Милявской, Анне Asti, Vacio, Саше Спилберг, а также их родственникам и иноагентам», — указано в объявлении.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе звезды отечественного шоу-бизнеса. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Накануне актер Иван Охлобыстин заявил, что народ России может простить участников вечеринки.

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