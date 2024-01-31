Размер текста
А
А
А

Участникам «голой вечеринки» отказались продавать коттедж

В Москве застройщик отказался продавать дом участникам вечеринки Ивлеевой

close
100%
ЦИАН

В Москве застройщик отказался продавать коттедж иноагентам и участникам «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой. На объявление с выставленными продавцом необычными правилами обратило внимание издание «Лента.ру».

Дом расположен в деревне Мостовское, продавец оценил строение с чистовой отделкой и теплым полом в 19 миллионов рублей. Он уточнил, что владелец дома сможет оформить постоянную регистрацию в Москве.

«Дом не продается участникам «голой вечеринки» Насти Ивлеевой: Ксении Собчак, Филиппу Киркорову, Диме Билану, Джигану, Алене Водонаевой, Лолите Милявской, Анне Asti, Vacio, Саше Спилберг, а также их родственникам и иноагентам», — указано в объявлении.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе звезды отечественного шоу-бизнеса. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Накануне актер Иван Охлобыстин заявил, что народ России может простить участников вечеринки.

Ранее дипломат раскрыл подробности депортации музыкантов «Би-2».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами