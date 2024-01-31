Сергей Лазарев о долгах по налогам его бизнеса: «Выясняем»

Певец Сергей Лазарев прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новость о закрытии своего бизнеса из-за долгов налоговой.

«Мы перестали арендовать помещение под производство и налоговая приняла решение исключить ООО «Пудель-Штрудель» из реестра. <...> О существовании налоговой задолженности у компании в 47 тыс. рублей мне ничего неизвестно, мы выясняем. Если таковая имеется, то погасим в ближайшее время», — заявил исполнитель.

По словам Лазарева, бизнес закрылся еще во времена локдауна. Он назвал обычной процедурой действия ФНС и отметил, что с личными счетами у него все в порядке.

Накануне Telegram-канал Mash заявлял, что ФНС подала в суд на певца Сергея Лазарева из-за долгов компании «Пудель-штрудель». Счета бизнеса, в котором певец является учредителем, арестованы. Сам «Пудель-штрудель» находится в процессе ликвидации. Издание отмечало, что компания Лазарева занималась праздничными блюдами для животных. За все время работы она задолжала ФНС 46 тыс. 200 рублей.

До этого певица МакSим опровергла в Telegram-канале наличие налоговых задолженностей перед ФНС.

Ранее Александр Ревва рассказал о своем самом «хайповом» поступке.