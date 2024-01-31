Размер текста
А
А
А

Сергей Лазарев о долгах по налогам его бизнеса: «Выясняем»

Певец Лазарев назвал скандалом на ровном месте сообщения из-за закрытия бизнеса

close
100%
Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новость о закрытии своего бизнеса из-за долгов налоговой.

«Мы перестали арендовать помещение под производство и налоговая приняла решение исключить ООО «Пудель-Штрудель» из реестра. <...> О существовании налоговой задолженности у компании в 47 тыс. рублей мне ничего неизвестно, мы выясняем. Если таковая имеется, то погасим в ближайшее время», — заявил исполнитель.

По словам Лазарева, бизнес закрылся еще во времена локдауна. Он назвал обычной процедурой действия ФНС и отметил, что с личными счетами у него все в порядке.

Накануне Telegram-канал Mash заявлял, что ФНС подала в суд на певца Сергея Лазарева из-за долгов компании «Пудель-штрудель». Счета бизнеса, в котором певец является учредителем, арестованы. Сам «Пудель-штрудель» находится в процессе ликвидации. Издание отмечало, что компания Лазарева занималась праздничными блюдами для животных. За все время работы она задолжала ФНС 46 тыс. 200 рублей.

До этого певица МакSим опровергла в Telegram-канале наличие налоговых задолженностей перед ФНС.

Ранее Александр Ревва рассказал о своем самом «хайповом» поступке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами