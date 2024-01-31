Сергей Чумаков об отношениях с Пугачевой: «Говорили, что я — ее фаворит»

Певец Сергей Чумаков признался в беседе с Prozvezd, что не общается с артисткой Аллой Пугачевой.

«Говорили, что я — ее фаворит. Я к этому относился совершенно нормально. Да, я поучаствовал в «Рождественских встречах». Почему все стали говорить, что Пугачева мне помогала? В свое время она дала несколько советов и все», — заявил певец.

Чумаков считает, что понятие дружбы в шоу-бизнесе — растяжимое. Артист признался, что поддерживает с некоторыми звездами приятельские отношениях.

После начала СВО Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В октябре певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В январе режиссер Никита Михалков заявил, что Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. Он считает, что у людей поменялось отношение к Пугачевой после ее отъезда из страны. В случае возвращения, по мнению режиссера, артистка никогда не сможет занять то место в обществе, которое у нее было раньше.

Ранее Лариса Лужина рассказала о критике от фанатов Пугачевой.