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В Госдуме оценили судьбу Михаила Локшина после релиза «Мастера и Маргариты»

Депутат Шолохов заявил, что с Локшиным не будут работать из-за позиции по СВО

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Шолохов в разговоре с NEWS.ru заявил, что с режиссером Михаилом Локшиным вряд ли будут работать отечественные киностудии из-за его позиции по СВО.

«После рассмотрения его позиции не факт, что с ним еще будут сотрудничать. При этом деятельность каждой кинокомпании — ее сфера решений, и тут каждый определяет для себя. Я думаю, что о кинокомпании можно будет по ее выбору режиссера судить», — пояснил Шолохов.

Он считает, что для большинства представителей киноиндустрии большее значение имеет репутация коллеги и отношение аудитории к нему. К тому же, предположил Шолохов, Локшина могут проверить на иностранное финансирование.

Накануне активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях Локшина, в которых он критиковал СВО.

Бородин обратил внимание, что «Мастер и Маргарита», вышедший в январе, был снят на средства из государственного бюджета — на фильм было потрачено около 800 млн рублей. Также Локшин публиковал посты в поддержку Алексея Навального и пожертвовал средства украинской документалистке Миле Жлуктенко.

Ранее Никита Михалков описал судьбу Пугачевой в случае возможного возвращения в Россию.

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