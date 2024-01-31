Экс-стилист Пугачевой рассказал, как певица перестала с ним работать из-за похудения

Проработавший 15 лет с Аллой Пугачевой стилист Алишер рассказал порталу PROZvezd, как лишился работы у именитой артистки.

По словам мужчины, он работал со многими популярными российскими звездами: в частности, снимал клипы Шуре, Филиппу Киркорову, Кристине Орбакайте, со многими артистами работал над стилем. Алишер отметил, что со временем заработал себе хорошее имя, и Алла Пугачева предложила ему заняться ее стилем. Стилист признался, что из-за проблем с лишним весом Примадонна носила преимущественно балахоны на сцене, а в обычной жизни надевала сценические наряды.

«Ей было не в чем пойти погулять, вся одежда была концертная. Тогда я ей предложил продумать и ее повседневный стиль. Начал делать платья с поясами, постепенно их сужал, мотивируя Аллу Борисовну похудеть. Мы поняли, что ей идет кукольный стиль. И дошло до того, что на «Рождественские встречи» я ей сделал наряды полностью без балахонов, она предстала в совершенно другом образе», — вспомнил Алишер.

Это замотивировало Пугачеву худеть дальше, и со временем артистка начала сама одеваться в понравившихся ей бутиках. Тогда Примадонна и перестала работать с Алишером.

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