Лоза о Киркорове после вечеринки: «Короля эстрады развенчали»

Певец Юрий Лоза в беседе с kp.ru заявил, что не завидует Филиппу Киркорову, так как исполнитель, по его мнению, одинокий человек.

«Есть такое понятие — поза. Киркоров — это сплошная поза. Ни одного искреннего слова, движения… Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и т.д. Это же неестественно для мужчины. Все, что он делает, — это показуха», — отметил Лоза.

Музыкант считает, то теперь «короля эстрады развенчали». Лоза добавил, что из-за случившегося с Киркоровым ни один человек не горюет — даже из тех, кто находился в окружении артиста.

Накануне стало известно, что Киркорова убрали с афиши премии «Золотой граммофон». В прошлом году Киркоров был ведущим «Золотого граммофона» и планировал вернуться в этом году, но после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой артиста убрали с плаката.

19 января сообщалось, что камео Киркорова вырезали из сериала «Сваты» в версии канала «Дом Кино». Перед Новым годом певца также убрали из некоторых праздничных шоу и фильма «Иван Васильевич меняет все».

Участие Киркорова в различных шоу и проектах оказалось под вопросом после его посещения так называемой голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

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