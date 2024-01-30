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Стала известна программа фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев»

Названа программа фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев»

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Пресс-служба фестиваля

25 фильмов об участниках специальной военной операции на Украине вошли в программу II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Об этом сообщили организаторы мероприятия, которое пройдет 23-25 февраля в московском Цифровом деловом пространстве.

Откроется фестиваль фильмом Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога» — проект обращается к работе корреспондента RT на арабском Саргона Хадая. Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны такие ленты, как «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» Ольги Кирий и Олега Некишева, «Горловский спецназ ЖКХ» Семена Пегова, «Отряд Бессмертный Сталинград» Андрея Гимбатова и Михаила Харитонина, «Театр на линии фронта», «Всегда на страже», «Неравнодушные» и другие.

В ходе мероприятия — помимо зрительской программы — также состоятся встречи с создателями и героями фильмов, дискуссии и круглые столы с экспертами. За музыкальную часть фестиваля будут отвечать певцы Юлия Чичерина и Алексей Поддубный (Джанго).

Первый фестиваль «Время героев» стартовал в феврале 2023 года. В общей сложности мероприятие посетили более 11 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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