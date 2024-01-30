Стали известны подробности ДТП с участием драматурга Гельмана

Сбивший сценариста Александра Гельмана водитель числится в 34 эпизодах нарушений ПДД. Об этом сообщили представители Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

По данным Дептранса, водитель BMW ранее был замечен в превышении скорости и пересечении линии разметки. Все 34 нарушения были задокументированы с января 2023 года.

Как отмечает Telegram-канал, в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

29 января машина сбила сценариста Александра Гельмана на Тверском бульваре в Москве. 90-летний драматург направлялся домой от драматического театра имени Пушкина и переходил бульвар наискосок от перехода.

В этот момент на бульвар выехала BMW и сбила пешехода. Водитель сам вызвал «скорую», драматурга увезли в травмпункт с повреждениями пальцев правой ноги и голени левой ноги. Госпитализация Гельману не потребовалась, он будет проходить лечение дома. Сценарист рассказывал, что чувствует себя «более-менее нормально» после происшествия.

Александр Гельман — автор сценариев к фильмам «Неудобный человек», «Арье», «Дорога без конца», отец объявленного в розыск галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом).

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