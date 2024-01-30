Съемки нового шоу ТНТ с Бузовой и Дибровым начались со скандала

В первый съемочный день шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на площадке произошел скандал. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Блогерша-миллионник Алина Акилова отказалась входить в кадр, так как в проекте принимал участие ее бывший супруг Николай Сердюков. Представители ТНТ заявили, что Акилова покинула съемочную площадку со скандалом. По итогу съемки прошли без ее участия.

Акилова призналась, что причиной ее возмущения стало то, что Сердюков «чуть ли не дерется» с ее нынешним бойфрендом, за которого девушка планирует в ближайшее время выйти замуж. Она призналась, что заблокировала экс-супруга везде, и отметила, что свадьба для нее важнее.

«Это нормально?» — ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян. В первых выпусках телешоу гости студии вместе с ведущими попытаются выяснить, нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать телефон в кредит, использовать животных в цирке или не работать до 30 лет.

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