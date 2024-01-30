Гость интервью Собчак сравнил журналистку со змеей

Блогер Эдвард Бил признался в интервью с Амираном Сардаровым, что не уважает журналистку Ксению Собчак.

Бил назвал Собчак «хитрой, эгоистичной и неправильной журналисткой по отношению к людям». Телеведущая выпустила совместное интервью с блогером в марте 2020 года. Бил обвинил журналистку в манипуляциях. По его словам, Собчак делает все, чтобы достичь своей цели.

«(Собчак) готова уничтожать все на своем пути. И с людьми, с которыми она может договариваться, она может не придерживаться договоренностей. <…> Мы о чем-то договорились, и что-то она не сдержала», — рассказал блогер.

Бил отметил, что не подписывал никаких бумаг с Собчак перед интервью. Блогер договорился с журналисткой «на словах».

«(Собчак) как змея залазит, пытается расположить к себе доверие всяческими путями. Профессионально это делает. И ты на секундочку задумываешься, что все четко-гладко, этот человек не желает тебе зла. И в какой-то самый расслабленный момент бьет в спину сильно», — заявил блогер.

Бил согласился, что тогда не был готов к подобному интервью. Сейчас бы он отказался от сотрудничества.

Ранее Михалков ответил Собчак на ее слова о рассказе Путину про «голую» вечеринку.