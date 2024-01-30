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В Госдуме пригрозили группе «Би-2» тюрьмой по возвращении в Россию

Депутат Луговой заявил, что хочет видеть группу «Би-2» в тюрьме

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Anton Belitsky/Global Look Press

Депутат Государственной думы Андрей Луговой в Telegram-канале высказался о возможной депортации некоторых участников группы «Би-2» в Россию.

«Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — заявил парламентарий.

Луговой назвал «подонками» коллектив «Би-2» из-за их деятельности во время СВО. Он заявил, что в случае возращения коллектива в Россию Следственный комитет, МВД, ФСБ и прокуратура должны определить, нарушали ли участники российские законы за время эмиграции.

«Безусловно, мы ждем их здесь с распростертыми объятиями: если их сюда экстрадируют, то мы обязательно их соответствующим образом примем — и в прямом, и в переносном смысле», — отметил депутат.

Участников группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за организацию концерта без разрешения на работу. Каждого музыканта оштрафовали и поместили в изолятор для последующей депортации в страну гражданства. По законодательству, их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд.

Ранее сообщалось, что Израиль постарается помочь задержанным в Таиланде участникам «Би-2».

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