В «Марс Медиа» ответили на критику «Мастера и Маргариты» из-за режиссера

Кинокомпания «Марс Медиа» в своем Telegram-канале опубликовала заявление на фоне резонанса вокруг осуждающего СВО режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина.

«По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма», — подчеркнули создатели.

В «Марс Медиа» добавили, что проект создавался при поддержке государства, отметив, что без этой помощи подобные проекты реализовать невозможно. В кинокомпании заявили, что первый фильм Локшина «Серебряные коньки» хорошо показал себя в российском прокате

«Работая над проектом, главным для нас было сделать фильм, которым могла бы гордиться российская киноиндустрия», — сказано также в сообщении.

29 января стало известно, что «Мастер и Маргарита» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ за прошедшие выходные, собрав 428 миллионов рублей.

Ранее Михалков рассказал, когда хочет начать работу над «евразийским Оскаром».