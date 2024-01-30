Драматурга Гельмана сбила машина

В Москве на Тверском бульваре машина сбила драматурга и сценариста Александра Гельмана. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Издание уточняет, что 29 января вечером 90-летний Гельман направлялся домой от драматического театра имени Пушкина и переходил бульвар наискосок от перехода.

В этот момент на бульвар выехала «БМВ» и сбила пешехода. Водитель сам вызвал «скорую», драматурга увезли в травмпункт с повреждениями пальцев правой ноги и голени левой ноги.

Госпитализация Гельману не потребовалась, он будет проходить лечение дома.

Александр Гельман — автор сценариев к фильмам «Неудобный человек», «Арье», «Дорога без конца», отец объявленного в розыск галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне бас-гитариста советской рок-группы «Аракс», музыканта театра «Ленком» Николая Парфенюка госпитализировали во время выступления в театре. После госпитализации он выписан домой.

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