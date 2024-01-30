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Звезда «Папиных дочек» заявил о необходимости патриотического кино

Актер Александр Олешко заявил, что необходимо снимать патриотическое кино

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Александр Олешко заявил в беседе с изданием «Абзац», что необходимо снимать патриотическое кино.

Олешко назвал кинематограф частью отечественной «корневой системы». По его мнению, патриотические фильмы — это возможность поговорить с человеком и научить его понимать, откуда он родом. Актер считает, что люди должны уважать и любить свою историю.

«Кино может стать в этом помощником и проводником. Ни в коем случае не врагом. Патриотическое кино необходимо снимать, и именно сейчас, в наше время. Юных и молодых зрителей через кино нужно учить любить свою Родину», — заявил артист.

Александр Олешко известен по роли олигарха Василия Федотова в сериале «Папины дочки». В июле актер заявил, что этот проект подарил ему и другим артистам счастливую пенсию.

В сентябре 2023 года вышло продолжение сериала «Папины дочки». В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу пришлось самостоятельно воспитывать девочек.

Ранее Олешко рассказал, как потолстел ради роли.

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