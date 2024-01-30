Михалков рассказал о судьбе Пугачевой в случае возвращения в Россию

Режиссер Никита Михалкова заявил в беседе с ТАСС, что певица Алла Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России.

Михалков считает, что у людей поменялось отношение к Пугачевой после ее уезда из страны. В случае возвращения, по мнению режиссера, артистка никогда не сможет занять то место в обществе, которое у нее было раньше.

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились», — заявил режиссер.

Михалков также не исключил возможность, что будет работать с вернувшимися в Россию артистами, если те переосмыслят ситуацию. Режиссер объяснил, что не может работать с человеком без уважения к нему.

После начала СВО Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В октябре певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

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