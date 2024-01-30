Группа «Би-2» отреагировала на данные о депортации в Израиль

Рок-группа «Би-2» прокомментировала информацию о депортации музыкантов коллектива в Израиль, распространившуюся в СМИ. Артисты высказались в своем официальном Telegram-канале.

«Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена», — заявили они.

Музыканты напомнили, что являются единственным источником, обладающим полной информацией, и попросили следить за обновлениями на их официальных ресурсах.

Участников группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за организацию концерта без разрешения на работу. Каждого музыканта оштрафовали и поместили в изолятор.

Позже СК и Генпрокуратуру попросили возбудить дело против участников «Би-2» с российскими паспортами. Партия ветеранов России направила в СК и Генпрокуратуру письма с просьбой возбудить уголовное дело против участников группы «Би-2», рассказал основатель и председатель партии Ильдар Резяпов. В качестве повода он назвал поддержку музыкантами Вооруженных сил Украины.

Главные члены «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) и Александр Уман — Лева и Шура — не являются гражданами РФ. У них есть израильское гражданство.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.