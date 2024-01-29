Лекцию в вузе Челябинска посвятили анализу песни Shaman «Я русский»

В челябинском ЮУрГГПУ провели занятие с разбором песни Shaman «Я русский». Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По информации источника, семинар прошел еще в декабре прошлого года в челябинском вузе в рамках курса «Основы российской государственности», который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году.

Студентка записала на видео, на котором слышно голос преподавателя, разбирающего такие строчки песни, как «Всему миру назло» и «Я иду до конца». В заключение анализа, педагог отметила, что песня гениальна своей простотой.

До этого певец Shaman выпустил клип «Живой», в котором сыграл узника, ожидающего исполнения приговора высшей меры наказания. Представители уточнили, что исполнитель сам придумал идею видеоролика и написал сценарий.

Позже клип на песню «Живой» вошел в мировой топ-100 YouTube, быстро набрав десятки миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что Shaman вошел в список доверенных лиц Путина.