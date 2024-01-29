Леонид Агутин написал саундтрек к фильму про Евгения Онегина

Певец Леонид Агутин написал саундтрек «Мне 225 лет» к фильму Сарика Андреасяна «Онегин». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Атмосфера кино».

«Мой друг Виктор Добронравов передал пожелания режиссера о том, чтобы именно я написал песню к фильму. Я посмотрел картину и увидел фантастической красоты кино в исполнении замечательных артистов. Буквально сразу в моей голове родилась песня, которая очень понравилась создателям фильма», — вспомнил Агутин.

Музыкант обратил внимание на то, что в песне ведется повествование от лица писателя Александра Пушкина, которому в 2024 году исполняется 225 лет. В пресс-службе указали, что шоураннеры старались использовать минимальное количество компьютерной графики, чтобы наиболее точно передать настроение эпохи при помощи декораций и другой атрибутики.

В фильме снялись Виктор Добронравов, Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие актеры. Фильм «Онегин» выйдет в прокат 7 марта 2024 года.

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