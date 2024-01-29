Шахназаров рассказал, заменит ли ИИ кинематографистов

В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) не оказывает серьезного влияния на кинопроизводство, однако в будущем это возможно. Об этом корреспонденту «Радио 1» рассказал генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров.

«Я надеюсь, что не доживу до этого времени. Но в принципе, конечно, все возможно. Мы стараемся отслеживать все современные технологии по всем иностранным разработкам, которые существуют. У нас даже есть свой внутренний дайджест по ним. Наши инженерные службы отслеживают, в том числе, искусственный интеллект», — рассказал Шахназаров.

Он отметил, что ИИ уже успешно применяется в дубляже. Кинокартины, по его словам, уже можно дублировать без участия актеров.

В январе группа американских специалистов из Чикагского университета представила программный инструмент Nightshade, предназначенный для защиты оригинальных произведений художников от копирования с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Nightshade модифицирует изображения с помощью метода, названного «затенением». Он меняет данные файла таким образом, что обучившаяся на «затененном» примере нейросеть уже не может воспроизвести исходник.

Нейросеть перепела Shaman голосом Шевчука.