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Участник конфликта с блогером Тарасовым раскрыл детали драки

Пострадавший в потасовке с Тарасовым мужчина назвал инициатором драки охранника блогера

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korneytarasov_mma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник конфликта с блогером, рэпером и бойцом поп-ММА Корнеем Тарасовым раскрыл детали драки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

20-летний Глеб в беседе с каналом заявил, что поводом для потасовки стала внезапная перепалка двух повстречавшихся компаний.

По словам молодого человека, его компания узнала блогера, который шел в сопровождении друзей, и засмотрелась, но хотела пройти мимо.

Однако компания блогера сперва, утверждает Глеб, стала выкрикивать им оскорбления, а позже приблизилась. Юноша заявил, что инициатором драки стал мужчина, назвавший себя охранником Тарасова. «Охранник» якобы сперва выдвинул претензии к молодому человеку из Якутии, а позже затеял драку.

Компания Глеба, добавил он, получила ушибы, одному из друзей разбили губу, которую пришлось зашивать. Пострадавший планирует написать заявление в полицию.

О драке стало известно 29 января.

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