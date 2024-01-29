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Камера на съемках «Оппенгеймера» сломалась во время постельной сцены с Пью и Мерфи

Камера на съемках «Оппенгеймера» сломалась во время сцены секса

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Universal Pictures

Актеры Флоренс Пью и Киллиан Мерфи столкнулись с техническими трудностями во время съемок постельной сцены на съемках «Оппенгеймера». Об этом рассказала актриса во время интервью Universal.

«В середине нашей сексуальной сцены сломалась камера, — поделился Пью, — Никто этого не знает, но это было так. Наша камера сломалась, когда мы оба были обнажены, и это было не идеальное время».

Пью сыграла Джин Тэтлок в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. У киногероини были отношения с главным героем Мерфи до и во время его брака с Кэтрин «Китти» Оппенгеймер, которую сыграла Эмили Блант.

Несмотря на казус, актриса все равно похвалила всю производственную команду Нолана, сказав, что «каждый человек на съемочной площадке был настолько хорошо осведомлен и был настолько готов снять такой фильм, что скучных моментов не было.

«Все это было потрясающе. Было ощущение, что нам повезло быть там каждую секунду дня», — поделилась впечатлениями Пью.

«Оппенгеймер» получил 13 номинаций на «Оскар» — больше, чем любой другой фильм. Среди наград — номинации на лучший фильм, лучшую мужскую роль (Мерфи), лучшего режиссера (Нолан), лучшую женскую роль второго плана (Блант) и актера (Роберт Дауни-младший).

Ранее фильм «Оппенгеймер» получил четыре «Золотых глобуса».

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