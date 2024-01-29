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Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

По данным портала kinobusiness.com, новый фильм режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ за прошедшие выходные, собрав 428 миллионов рублей. На втором месте расположился фильм «Бременские музыканты», который заработал 123 миллиона рублей.

В картине приняли участие такие известные актеры, как Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев и Мария Аронова.

В третьем месте по кассовым сборам оказался фильм «Холоп 2» Клима Шипенко, который заработал 122,5 миллиона рублей. На четвертой строчке расположилась российская военная драма «Воздух» от режиссера Алексея Германа — младшего, которая собрала 104,2 миллиона рублей. Список замыкает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», заработавший 37,8 миллиона рублей.

До этого российский фильм «Туда и обратно» режиссера Олега Асадулина производства кинокомпании «Соль» был удостоен главной награды в секции «Духовное кино» на 22-м международном кинофестивале в Дакке, Бангладеш.

Ранее в сети состоялась премьера драмы «Черный медведь» о кризисе в жизни творческих людей.

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