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В «Симпсонах» нашли предсказание о «Независимой республике Техас»

В мультсериале «Симпсоны» нашли предсказание о независимом Техасе

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20th Television

В американском сегменте интернета обсуждают серию мультсериала «Симпсоны». Пользователи обратили внимание на упоминание «Независимой республики Техас».

Девятая серия 23 сезона под названием «Праздники минувшего будущего» вышла в 2011 году. В серии, где показано также футуристическое будущее, одна из героинь отправляется домой при помощью телепорта, но ее не пропускают из-за беременности. Перед ней два человека прошли через телепорт. Местом назначения была «Независимая республика Техас».

В августе в одном из эпизодов «Симпсонов», вышедшем 24 года назад, зрители нашли предсказание Олимпиады в Париже и падения курса рубля.

29 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Российская Федерация и Китай могут свергнуть демократически избранного губернатора Техаса и установить в штате марионеточный режим.

Днем ранее бывшие высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) направили лидерам конгресса США письмо с предупреждением об угрозе вторжения мигрантов в страну.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ситуация на южной границе страны угрожает стране террористическими актами.

Ранее Трамп сравнил ситуацию на границе с оружием массового разрушения США.

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