Дни московского кино в Таиланде откроются премьерным показом фильма «Вызов»

В рамках перекрестного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом начинаются Дни московского кино в Таиланде. Организованный при поддержке департамента культуры правительства Москвы, столичного Агентства креативных индустрий и Агентства креативной экономики Таиланда фестиваль открывается премьерным показом фильма «Вызов». Об этом пишет ТАСС.

Впервые в истории российское кино выйдет в широкий прокат крупнейшей таиландской сети кинотеатров SF Cinema. Таиландская публика также сможет увидеть российские ленты, такие как «Сердце Пармы», «Либерея: охотники за сокровищами», «Конек-Горбунок» и «Обратимая реальность». Перед показом «Вызова» состоится открытая онлайн-дискуссия с участием российского космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, отправившегося на орбитальную станцию вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для работы над картиной, съемки которой проходили на Международной космической станции.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что Москва продолжает завоевывать позиции мирового лидера в области киноиндустрии. Город становится одним из мировых центров кинопроизводства и заметным экспортером контента. В рамках фестиваля 30 января состоятся деловые встречи с участием более 50 таиландских и российских компаний киноиндустрии. Директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что создана специальная многоязычная онлайн-платформа, где можно находить и бронировать локации, искать партнеров, актеров и персонал, чтобы сделать процессы производства фильмов в Москве понятными и простыми для всех партнеров, в том числе международных.

Программа Дней московского кино будет доступна в кинопрокате Таиланда с февраля по апрель.

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