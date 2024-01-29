Российские ученые забрались в НЛО и улетели в черную дыру

Российские ученые из Великого Гусляра залезли в упавший на город неопознанный летающий объект (НЛО), который оказался кораблем пришельцев. В ходе неудачной попытки починить космическое судно они отправили его в открытый космос и попали в черную дыру, сообщает пресс-служба мэрии населенного пункта.

Летательному аппарату удалось выбраться из черной дыры, однако для ученых этот маршрут занял три года. В Великом Гусляре за этот период прошли считанные минуты.

Космическое судно затем едва избежало столкновения с Солнцем.

Вернуть ученых удалось дистанционно, починив оставшийся на Земле навигационный блок корабля. Ремонтные работы заместитель мэра Великого Гусляра Тимофей Молодцов провел при помощи кувалды.

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