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Российские ученые забрались в НЛО и улетели в черную дыру

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Российские ученые из Великого Гусляра залезли в упавший на город неопознанный летающий объект (НЛО), который оказался кораблем пришельцев. В ходе неудачной попытки починить космическое судно они отправили его в открытый космос и попали в черную дыру, сообщает пресс-служба мэрии населенного пункта.

Летательному аппарату удалось выбраться из черной дыры, однако для ученых этот маршрут занял три года. В Великом Гусляре за этот период прошли считанные минуты.

Космическое судно затем едва избежало столкновения с Солнцем.

Вернуть ученых удалось дистанционно, починив оставшийся на Земле навигационный блок корабля. Ремонтные работы заместитель мэра Великого Гусляра Тимофей Молодцов провел при помощи кувалды.

Что еще довелось пережить ученым во время космического путешествия? Подробности в новом сериале «Очевидное невероятное» с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой!

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