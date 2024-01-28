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В МИД отреагировали на запрет въезда на Бали для Максима Галкина*

Захарова отреагировала на запрет въезда на Бали Максиму Галкину

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что некоторые зарубежные страны ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), из-за опасности таких людей.

Таким образом дипломат отреагировала на запрет российскому комику и пародисту Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), признанному в РФ иноагентом, въехать в Индонезию.

«Люди, которые <...> публично собирали деньги на ВСУ, <...> стали токсичными», — утверждает представитель внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, страны Азии, Африки, Латинской Америки начинают осознавать, что эти финансы тратятся на теракты.

«Такие люди опасны для всех», — подытожила дипломат.

У артистов, признанных иноагентами и поддерживающих Украину, начали возникать проблемы за рубежом. Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом)* закрыли въезд в ОАЭ. Максима Галкина** не пустили на Бали. Группу «Би-2» депортируют из Таиланда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «ничего удивительного» в этом нет. По ее словам, «деятели антикультуры, спонсирующие терроризм, становятся токсичными, а власти других стран не хотят проблем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Галкин рассказал о срыве своего концерта в Индонезии.

*  признан в РФ иностранным агентом
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