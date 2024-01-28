Никас Сафронов продаст на аукционе портрет кота Твикса и передаст выручку на благотворительность

Художник Никас Сафронов рассказал порталу PROZvezd, что нарисует портрет кота Твикса и продаст его на аукционе.

«Я уже приступил к работе. При создании портрета ориентируюсь на его прижизненные фотографии. Решил, что после того, как портрет будет готов, выставлю его на аукцион. А все вырученные деньги переведу в фонд, который занимается проблемами бездомных животных. Сумма, я надеюсь, выйдет неплохая», — отметил Сафронов.

При этом он выразил мнение, что так питомец своей нелегкой судьбой поможет другим животным избежать плачевной участи. Он также отметил, что граффити его авторства с котом Твиксом поместят на вокзале Санкт-Петербурга. Сафронов также убежден, что выбросившая кота из поезда проводница не виновата в ситуации, так как действовала согласно регламенту. Артист считает, что животное вполне могло оказаться бешеным и укусить пассажиров. При этом Сафронова возмутил хозяин Твикса, который оставил питомца без присмотра.

«Представьте, если животное оказалось бы бешеным и укусило одного из пассажиров? Что бы тогда было? Так что проводница действовала строго по рабочей инструкции и не заслуживает наказания», — подчеркнул Сафронов.

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